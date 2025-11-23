¸½ÃÏ11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤ÎÂè16Àá¤Ç¡¢Ê¿²ÏÍª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ÂÔË¾¤Î¥ê¡¼¥°Àïº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤¬¡¢72Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿Ê¿²Ï¤À¤Ã¤¿¡££²¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿82Ê¬¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¼«Ëý¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÎ¢È´¤±¤¹¤ë¤È¡¢GK¤È¤Î£±ÂÐ£±¤òÀ©¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÀµ³Î¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£