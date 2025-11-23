¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä vs ¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥­¥ó¥°¥¹ÆüÉÕ¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥Üー¥ë¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊDenver¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä 123 - 128 ¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥­¥ó¥°¥¹ NBA¤Î¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥ÄÂÐ¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥­¥ó¥°¥¹¤¬¥Üー¥ë¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊDenver¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤¬¥êー¥É¤·35-30¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£Âè2¥¯¥©&#1