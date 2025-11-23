ËÌ³¤Æ»ÃÕÆâ»ÔÂç¹õ4ÃúÌÜ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç2025Ç¯11·î23Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤«¤é80Âå½÷À­2¿Í¤¬Å¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­2¿Í¤Ïº¸¤Ò¤¸¤ÎÂÇËÐ¤ÈÆ¬¤ÎÂÇËÐ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2³¬¤«¤é1³¬¤Ë¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç1¿Í¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢¤â¤¦1¿Í¤â´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£