¡Ú¥Ï¥Î¥¤¶¦Æ±¡Û¥Ù¥È¥Ê¥àÀ¯ÉÜ¤Ï23Æü¡¢ÃæÉô¤òÃæ¿´¤Ëº£·îÃæ½Ü¤«¤é¹ß¤Ã¤¿Âç±«¤ä¹¿¿å¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤È¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¬·×102¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Í­ÎÏ»æ¥È¥¤¥Á¥§¤Ë¤è¤ë¤È»à¼Ô¤Ï¤¦¤Á90¿Í¡£18Ëü¸Í°Ê¾å¤Î·úÊª¤¬¿»¿å¤·¡¢¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï9Ãû¥É¥ó¡ÊÌó530²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÈï³²¤¬½Ð¤¿¤È¿ä·×¤·¤¿¡£¥È¥¤¥Á¥§¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÉô¹â¸¶¤òÊú¤¨¤ë¥À¥¯¥é¥¯¾Ê¤ÎÈï³²¤¬¿¼¹ï¤Ç¡¢»à¼Ô¤Ï63¿Í¡£¸Ð¤ÎÍÜ¿£»ÜÀß¤âÂ»²õ¤·¤¿¡£