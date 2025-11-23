¡Ú¥Ù¥ì¥ó¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌóÂè31²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP31¡Ë¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤¬µÄÄ¹¹ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£2026Ç¯11·î9¡Á20Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢Æ±¹ñÆîÉô¤Î¥¢¥ó¥¿¥ë¥ä¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£³«ºÅÍ¶Ã×¤ò½ä¤êÁè¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬ÉûµÄÄ¹¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¸ò¾ÄµÄÄ¹¡×¤òÌ³¤á¤ë¡£½àÈ÷²ñ¹ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÅç¤·¤ç¹ñ¤Ç³«¤¯¡£COP32¤Ï¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Î¼óÅÔ¥¢¥Ç¥£¥¹¥¢¥Ù¥Ð¤Ç¡¢27Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£