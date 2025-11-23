À¾Éð¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖLIONSTHANKSFESTA2025¡×¤¬23Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥È¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤Î¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¡ÊÌÀÂç¡Ë¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö10¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾®Åç¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¤«¤éÌÀÂç¤Ë¿Ê¤ó¤À¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¡£7·î¤ÎÆüÊÆÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢º£½©¤ÏÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÁ´¾¡Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Ï´û¤ËÍè½Õ¥­¥ã¥ó¥×¤Ç1·³¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ë