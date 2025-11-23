¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¤Ä¤¤¤ËÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢²ÃÆþÁá¡¹¤ÎºòÇ¯£··îËö¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç±¦Â­ÃæÂ­¹ü¤ò¹üÀÞ¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¸å¡¢º£Ç¯£²·î¤ËÉüµ¢¤·¤ÆÂÔË¾¤Î¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Íâ·î¤ËÆ±²Õ½ê¤òÉé½ý¡£ºÆ¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¸½ÃÏ11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè11Àá¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¡Ê