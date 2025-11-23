ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Ï23Æü¡¢MF»³ËÜ½¡ÂÀÏ¯¤ËÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»³ËÜ¤Ë¤è¤ë¤Èº£·î16Æü¤ÎÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFCÀï(¡ü1-2)¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö½Ð»ºÅö»þ¡¢¥¢¥¦¥§¥¤Ê¡ÅçÀï¤ÇÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÀµÄ¾¡¢²ù¤·¤µ¤ä¿´»Ä¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢1¿Í¤ÇÉÔ°Â¤ÈÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¡¢Ìµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Ë¤Ï¿´¤«¤éÂº·É¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤½¤Î