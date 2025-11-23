[11.23 J3Âè37Àá](¤¤¤Á¤´)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:»³²¬ÎÉ²ð<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê]ÀèÈ¯GK 31 ²¬ËÜµýÌéDF 24 ¾¾ËÜÍº¿¿DF 28 âÃÆé°°µ±DF 33 ¹õÌÚ¸¬¸ãDF 39 ²¼ÀîÍÛÂÀMF 20 °¤Ìî¿¿ÂóMF 34 ²Ï¹ç½Ù¼ùMF 47 ±üÂ¼¹¸»ÊMF 50 °ÂÅÄ¸×»ÎÏ¯FW 11 ¶¶ËÜ·¼¸ãFW 18 µÈß·É¢¹µ¤¨GK 32 ¥¤¡¦¥Á¥å¥ó¥¦¥©¥óDF 4 Ý¯°æÉ÷²æDF 35 ¹¾Àî·Ä¾ëDF 45 ÅÄÃæÀ¿ÂÀÏºMF 6 Âç·§·òÂÀMF 10 °æ¾åÎçMF 41 ºä°æ½ÙÌéFW 40 °ÂÆ£Î¦ÅÐFW 42 ¾¾ËÜ¥±¥ó¥Á¥¶¥ó¥¬´ÆÆÄÂç·§Íµ