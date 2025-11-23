[11.23 J3Âè37Àá](ÀµÅÄ¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:Ô¢µÈ¿¿¸ã<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ]ÀèÈ¯GK 21 ¥­¥à¡¦¥¸¥§¥ÒDF 3 ÂçÈªÎ´ÌéDF 22 ¹â¶¶Í¦ÍøÌéDF 43 ÌîÀ¥æÆÌéMF 4 Á¥¶¶Í¦¿¿MF 27 Æ£Â¼ÎçMF 36 °ÂÃ£½¨ÅÔMF 37 À¥È«µÁÀ®MF 49 ¾®ÃÝÃÎ²¸FW 7 À¾Â¼¶³»ËFW 11 ²Ã¡¹ÈþÅÐÀ¸¹µ¤¨GK 13 ¶áÆ£°íÀ®DF 14 µÆÃÏ·òÂÀDF 30 ¾®ÌøÃ£»ÊMF 6 ÊÆ¸¶½¨Î¼MF 15 É÷´Ö¹¨´õMF 19 ¥â¥Ï¥Þ¥É¡¦¥Õ¥¡¥ë¥¶¥óº´Ì¾FW 18 ÅÄÃææÆÂÀFW 38 ¾®À¾¹¨ÅÐFW 48 ÃæÅçÂç²Å´ÆÆÄ²­ÅÄÍ¥[