[11.23 J2Âè37Àá](¥Ï¥ï¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:º£Â¼µÁÏ¯<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¤¤¤ï¤­FC]ÀèÈ¯GK 23 º´¡¹ÌÚ²í»ÎDF 2 ÀÐÅÄÐÒ»ñDF 4 Æ²É¡µ¯ÚöDF 35 ¿¼¹ÁÁÔ°ìÏºMF 7 ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥óMF 8 ¼ÆÅÄÁÔ²ðMF 15 ²ÃÀ¥Ä¾µ±MF 24 »³²¼Í¥¿ÍMF 32 ¸Þ½½ÍòÀ»¸ÊFW 16 ²ÃÆ£ÂçÚðFW 28 ¥­¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¦¹µ¤¨GK 39 ¥¸¥å¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥óDF 5 Çò°æÍÛµ®DF 17 »³ÅÄÍµæÆDF 22 À¸¶ð¿ÎMF 19 ÂçÀ¾Íª²ðMF 25 ±­ÌÚ°êºÈMF 27 »³ÃæÆ×´õMF 30 ÌÚ¿áæÆÂÀFW 26 ºä¸µ°ì½íÍþ´ÆÆÄÅÄÂ¼Íº»°[