¡þÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î23Æü°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡á6595¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡ËºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¡Ê21¡áÂæÏÑ¡Ë¤¬ÄÌ»»15¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£3ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÇ¯´Ö½÷²¦¤¬³ÎÄê¤·¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¡Ê22¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¡£4ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ë¿ûÉö²Ú¡Ê20¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ç½Ð¤¿ÌÚ¸Í°¦¡Ê35¡áÆüËÜ¥±¥¢¥µ¥×¥é¥¤¡Ë¤Ï¥¹¥³¥¢¤ò¿­¤Ð¤»¤º¡¢ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£