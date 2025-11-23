À¾Éð¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIONSTHANKSFESTA2025¡×¤¬23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à³«ºÅ¤µ¤ì¡¢10·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°éÀ®Áª¼ê7¿Í¤ò´Þ¤á¤¿13¿Í¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Ò¤È¤­¤ïÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë98¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å110¥­¥í¤ÎµðÂÎ¤ò¸Ø¤ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¡¦°ÂÆ£¶äÅÎ¡Ê22¡á»Í¹ñ¡¦ÆÁÅç¡Ë¤À¡£µý±É¤«¤é¾ëÀ¾¹ñºÝÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÁÅç¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¹â¹»¤Ç¤ÏÌî¼ê·óÇ¤¤À¤Ã¤¿¤¬Âç³Ø¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï