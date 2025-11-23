À¾Éð¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIONSTHANKSFESTA2025¡×¤¬23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à³«ºÅ¤µ¤ì¡¢10·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°éÀ®Áª¼ê7¿Í¤ò´Þ¤á¤¿13¿Í¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦´ä¾ëñ¥¶õÅê¼ê¡Ê22¡áÃæÂç¡Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö20¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ç¤ÏºÇ¶á¤ÏË­ÅÄÀ¶¡Ê¸½Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¡¢Ìî¾åÎ¼Ëá¤é±¦Åê¼ê¤¬ÉÕ¤±¤¿ÈÖ¹æ¡£¡Ö´ðËÜ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤¦´ä¾ë¤Ï¡Ö20ÈÖ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤­¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£