À¾Éð¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIONSTHANKSFESTA2025¡×¤¬23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à³«ºÅ¤µ¤ì¡¢10ÉÕ¤­¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°éÀ®Áª¼ê7¿Í¤ò´Þ¤á¤¿13¿Í¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¡Ê22¡áÌÀÂç¡Ë¤¬ÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö10¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¡Ö¤³¤ÎÈÖ¹æ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ÎÈÖ¹æ¤Ë¸«¹ç¤¦³èÌö¤ò¤·¤Ê¤¦¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿È¤¬°ú¤­Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤«¤éÇØÈÖ¹æ10¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Ï