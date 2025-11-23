¤â¤·É×¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤«¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë´ïÍÑ¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë±£¤·ÄÌ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤Î¡ÖÉÔ¼«Á³¤Ê¹ÔÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¸µ¤«¤éÎ¥¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ëÉÔÎÑÃæ¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËºÊ¤ò´Þ¤áÂ¾¿Í¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤é¤ì¤Þ¤¤¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¯ºÝ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ²èÌÌ¤òÎ¢¸þ¤­¤Ë¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤äÉ÷Ï¤¤Ë¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê