±ÊÈøÍ®Çµ¡Ê9¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»ÔÌò½êÁ°ÄíÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Æ±»Ô»ÔÀ©»Ü¹Ô70¼þÇ¯µ­Ç°¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥²¥²¥²²£Ãú¡¦¥²¥²¥²¤Î¿¹¡×¤ËÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖÍÅ²ø¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ä´ÉÛ»Ô¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¤Îºî¼Ô¤ÇÌ¾ÍÀ»ÔÌ±¤Î¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤¬¡¢50Ç¯°Ê¾å¤âÊë¤é¤·¤¿¡Ö¿åÌÚ¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Æ±»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿åÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤Î11·î30Æü¤ò¡Ö¥²¥²¥²´÷¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ò½ä¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É