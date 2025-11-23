政治団体・NHKから国民を守る党（NHK党）の浜田聡前参院議員（48）が、23日までに自身のYouTubeを更新。NHK党の今後についての私案として、自身がNHK党を離党し、離党を表明した斉藤健一郎参院議員（44）が復党する案を示した。 【写真】斉藤健一郎参院議員の国会初登院に同行する浜田聡氏 浜田氏は、自身との確執を理由にNHK党を離党した斉藤氏が、河村たかし衆院議員（77）が年内にも結成する意向を示している新党への合流