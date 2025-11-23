Éã¿Æ¤ä²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤«¤é¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÏÓ»þ·×¤ò°ìËÜ»ý¤Ä¤Ù¤­¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½õ¸À¤ò¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³Î¤«¤Ë¾å¼Á¤ÊÏÓ»þ·×¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¿®ÍêÀ­¤ä¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢É®¼Ô¤â·ëº§½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥·¥Á¥º¥ó¤ÎÏÓ»þ·×¤òÄ¹Ç¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ °ìÊý¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇApple Watch¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤¬ÉáµÚ¤·¡¢¶ÈÌ³Ãæ¤ËApple Watch