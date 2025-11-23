¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæÅç¥±¥¤¥«¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£É×¤ÏÇÐÍ¥¤Î°æß·Í¦µ®¡Ê32¡Ë¡£¡ÖÀèÆü¾®¤µ¤Ê´ñÀ×¤¬ÀÅ¤«¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾®¤µ¤Ê¼ê¤ÈÂ­¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤ò½ª¤¨¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢²ÈÂ²¶¦¡¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£°æß·¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿