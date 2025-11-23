¹­Åç¤Ï23Æü¡¢Ì¾¸¶ÅµÉ§Áª¼ê¤È°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó¤òºÆÄù·ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ì¾¸¶¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¿Í°ìÇÜÎý½¬¤·¤Æ¡¢Íèµ¨¤ËÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤´À¼±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ì¾¸¶¤Ï22Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç46»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.229¡¢5ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£