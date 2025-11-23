¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼É÷¤Î¾®·¿¥Í¥¤¥­¥Ã¥É¥ä¥Þ¥Ï¡¦¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤ËºÇ¿·µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¿··¿¥â¥Ç¥ë¡ÖFZ Rave¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Í¥¤¥­¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò³°´Ñ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥Þ¥Ï¤¬¥¤¥ó¥É¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡ÖFZ Rave¡×¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÖFZ Rave¡×¤Ç¤¹¡Ê13Ëç¡Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·