¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ºî¤êÃÖ¤­¤ª¤«¤º¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¥¿±Ãæ¤Î29ºÐ¸µNMB¡Ö1»þ´Ö¤Ç5ÉÊ¡×¹ë²Ú¼êºî¤ê¤ª¤«¤º¢¡µÈÅÄ¼ëÎ¤¡¢ºî¤êÃÖ¤­¤ª¤«¤º¥¯¥Ã¥­¥ó¥°¸ø³«¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êºî¤êÃÖ¤­ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¹½¤ä¤Ã¤Ñ»Å»ö¤Ç²È³«¤±¤ë¤³¤È¤È¤«¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÈÃÙ¤¯¤Ê¤ë»þ¤È¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»öÁ°¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤â¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÈÅÄ¤Ï