ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤¬£²£³Æü¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼£²£°£²£µ¡×¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¶áËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸×ÅÞ¤«¤é¡Ö»ÄÎ±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£¶áËÜ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£