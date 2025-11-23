¹â¾¾»Ô¾åÇ·Ä®¡Ê23ÆüÀµ¸á²á¤®¡Ë ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢23Æü¤â²¬»³¡¦¹áÀî¤Î³ÆÃÏ¤Ç²÷À²¤Î¶õ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ 24Æü¤â¸áÁ°Ãæ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢½©À²¤ì¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤Î¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤ÎÂç¤­¤ÊÊø¤ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ²¬»³¡¦¹áÀî¤Î¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥¹¤Ë