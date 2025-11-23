²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢£±£±·î£²£²Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û ¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç¤æ¤­¤Þ¤¹¡×¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡¦Ê¡²¬¸ø±é¤Ø°Õµ¤¹þ¤ßÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö2025Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢º£Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ä¥¢¡¼¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»£±Æ¤·¤¿Æü¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ»þ¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö