¤Ä¤¤¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¤¬¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ11·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè11Àá¤Ç¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¤¬½êÂ°¤¹¤ë²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£¶¡Ý£²¤Ç°µ¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ç83Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢Ìó£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ËÆ£¤Ï84Ê¬¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÀµ³Î¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥»¤Î¥ß¥É¥ëÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤ÎÂç¼ê»æ¡Ø