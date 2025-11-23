¸½ÃÏ11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè13Àá¤Ç¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤È¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤¬¡¢¥ì¥ó¥Ì¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢£±¡Ý£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÆîÌî¤Ï61Ê¬¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥°¥Ð¤Ï85Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç91¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë32ºÐ¤ÎMF¤Ï¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹ºßÀÒ»þ¤Î2023Ç¯£¸·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Ç°ãÈ¿ÌôÊª¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢£´Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²¼¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½èÊ¬¤Î´ü´Ö¤Ï18¤«·î¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÁÐ