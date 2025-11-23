¡þÈ¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹(22Æü¡¢¾åÍ®ÌÚ¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì)Î¦¾å¡¦Ä¹µ÷Î¥¼ïÌÜ¤Îµ­Ï¿²ñ¡¢È¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡£º£Ç¯¤ÏÃË»Ò10000m¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î7ÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ½ªÁÈ¤Ç¤ÏÎëÌÚ²ê¿áÁª¼ê(¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö/¶ðß·Âç³ØOB)¤¬27Ê¬05ÉÃ92¤ÎÆüËÜ¿·µ­Ï¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¹¥µ­Ï¿¤¬Â³½Ð¡£¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢Âç³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤âÎÏÁö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Âè5ÁÈ¤Ë¤ÏÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÌîÃæ¹±µüÁª¼ê(3Ç¯)¤¬ÅÐ¾ì¡£Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢Îý½¬¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿ÎÓÀ¶À¡Áª