¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥íÁ°ÂçÅýÎÎ/Adriano Machado/Reuters¡ÊCNN¡Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥ë¡¦¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬22Æü¡¢¼«ÂðÆð¶Ø¤«¤é¤ÎÆ¨Áö¤ò»î¤ß¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£Åö¶É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥í»á¤Ï¿ôÆü¸å¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë¤ò¼çÆ³¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ÇÉþÌò¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥í»á¤ÎÁÊÄÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥é¥ó¥É¡¼¹ñÌ³ÉûÄ¹´±¤Ï22Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ