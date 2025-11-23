WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê53.5¥­¥í°Ê²¼¡Ë1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬24Æü¤Ë¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤ÇÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡£23Æü¤ÏÅÔÆâ¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë53.4¥­¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£¶½¹Ô¤ÏAmazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡£ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬7¾¡¡Ê2KO¡Ë¡¢29ºÐ¤Î°æ¾å¤¬20¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¡£Æá¿ÜÀî¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ç·×ÎÌÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¢¤Î¥¢¥Ê¥¦