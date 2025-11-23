µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä£â£ù£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë£Ã£Ó¤Î¡Ö£Ç¡Ü¡×¤ÎÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤È¤·¤Æ¡Öº£¡¢ËÍ¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¸Í¶¿æÆÀ¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¸Í¶¿¤Ï¡Ö¿²¤ë¤³¤È¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡Ö¥ì¥¶¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¡¢±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢ÀäÂÐ¤ï¤«¤é¤ó¤ä¤Ä¤ä¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿