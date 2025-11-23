ÂæÏÑÍ­»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁíÍý¤ÎÅúÊÛ¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï°ìµ¤¤Ë°­²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ²ñ¿³µÄ¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¸µ³°Ì³Âç¿Ã¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤â½Ð¤ë¤Ê¤«¡¢Åö¤Î²¬ÅÄ»á¤Ï¤É¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÎ©·ûÌ±¼çÅÞ ²¬ÅÄ ¸µ³°Ì³Âç¿Ã¡Ö¸µ¡¹ÄÉ¤¤¹þ¤àµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¹â»ÔÁíÍý¤ÎÅúÊÛ¤¬ÇÈÌæÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤ÏÌîÅÞÂ¦¤Î¼ÁÌä¼Ô¤Ø¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ëÃæ¹ñÂ¦¤Î¶¯¹ÅÁ¼ÃÖ¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢È¯Ã¼¤È¤Ê