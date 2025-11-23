²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê43¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÏÃ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡Ê40¡Ë¡¢¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¡£µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡×¡£Ä¹ÃË¤¬Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ÖºòÆü¡Ê¼ýÏ¿Á°Æü¡Ë¤âÌîµå¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤·¡£Ä«Áá¤¯¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸åÆ£¤¬¡Ö°¡Èþ¤Á¤ã¤ó