¸µ³°Ì³¿³µÄ´±¤ÎÅÄÃæ¶Ñ»á¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖÊóÆ»ÆÃ½¸¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å5»þÈ¾¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¹ñ²ñ¤ÇÂæÏÑÍ­»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬ÅÏ¹Ò¼«½Í´«¹ð¤äÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤Ê¤É¤Î¶¯¹Å¤ÊÂÐ±þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊóÆ»¡£ÁíÍý´±Å¡Á°¤Ç21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ËÈ¯¸ÀÅ±²ó¤òµá¤á¤ë¥Ç¥â¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢°ìÊý¤Ç¡¢Âæ