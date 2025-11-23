¡Ö¥«¥á¥é¤µ¤ó¤â¤Ã¤È²¼¡×?¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Ó¥¢½÷²¦?¤¬»É·ãÅª¤ÊÍá¼¼¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö11·î21ÆüÈ¯Çä¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤è¤ê¡£in²­Æì¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÅÅ»Ò¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Õ¤ì¤¢¡¢¡×¡Ö¤Õ¤ê¤ë¡£¡×(KADOKAWA)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»÷Ä»º»Ìé²Ã(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£Ç¨¤ì¤ÆÆ©¤±¤¿Çò¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç?½÷É¿¤Î¤è¤¦¤Ê?¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢ÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë