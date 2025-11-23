¡ãCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢3ÆüÌÜ¡þ22Æü¡þ¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6734¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äºÇ½ª18ÈÖ¡¢´ä°æÀéÎç¤Î2ÂÇÌÜ¤ÏÃÓ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£±¦¼êÁ°¤«¤éº¸±ü¤Ë¹­¤¬¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¥Ô¥ó¤Ïº¸¤«¤é4¥ä¡¼¥É±ü¡£»Ä¤ê190¥ä¡¼¥É¤«¤é6ÈÖ¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó·¿¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ÇÊü¤Ã¤¿2ÂÇÌÜ¤Ï¡¢·¹¼Ð¤ò²¼¤Ã¤ÆÀÖ¹º¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ä°æÀéÎç¡¢¹âµéÏÓ»þ·×¥²¥Ã¥È¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê±¦¥µ¥¤¥É¤ò¹­¤¯ÁÀ¤Ã¤Æ·Ú¤¯¥É¥í¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¤À¤·¤«¤é