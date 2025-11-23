11·î23ÆüÄ«¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ¤Ç»È¤Ã¤¿´É¤òÆþ¤ì¤¿ÂÞ¤òÇË¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«¾Î40Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬·Ù»¡¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤«¤é¤Ï´ð½àÃÍ°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«¾Î¤ÇÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¿¢¾¾Ä®¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(47)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï23Æü¸áÁ°8»þº¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èº´Æ£¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¥È¥¤¥ì¤Ç¡¢°û¼ò¸¡ÃÎ¼ýÇ¼ÉõÅû1Ëç¤òÇË¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£