ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¤¬¡¢TBS·Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µÆüÍËÁ°9¡§54¡Ë¤Î¸ø¼°YouTubeÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡ÙÂÀÅÄ¸÷¡ßºæ²í¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤ÇÂÀÅÄ¤¬Í§¤À¤Á¤òÃµ¤¹¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¸÷Âå¤ÎÉô²°¡×¤Ëºæ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤¬YouTubeÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ÂÀÅÄ¤Èºæ¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë±é·àÉô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£