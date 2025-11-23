¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬22Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Îø¿Í¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Æ«·Ý¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£Ìô»Ø¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤¿2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡¢Îø¿Í¤È¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸ø³«13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤È¡¢10ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡£2024Ç¯6·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¸òºÝÁê¼ê¡È¤ß¤æ¤¿¤ó¡É¤³¤È»°¹¬½¨Ì­¤µ¤ó¤ò¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×