¹ÓÃã¤ËÂ³¤¤¤Æ°ìÈÖÃã¤Ç¤âÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¤Î¤ªÃã¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤­¤ç¤¦23Æü¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û±ØÁ°¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼¯»ùÅç¸©Ãã¶È²ñµÄ½ê¤Ï¡¢11·î23Æü¤Î¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤ò¡Ö¤ªÃã°ìÇÕ¤ÎÆü¡×¤ËÄê¤á¡¢ËèÇ¯¡¢¤«¤´¤·¤ÞÃã¤òPR¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ18¤ÎÀ¸»º¼Ô¤é¤Ë¤è¤ëÎÐÃã¤ä¤Û¤¦¤¸Ãã¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¥³ー¥Êー¤Î¤Û¤«¡¢100±ß¤Ç¤«¤´¤·¤ÞÃã¤È¤«¤ë¤«¤ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤«¤´¤·¤ÞÉ´±ßÃã²°¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£