¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¢¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥­¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄêÀï£±£²²óÀïÆ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡½Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬£²£³Æü¡¢Á°Æü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ß£µ£³¡¦£´¥­¥í¤Ç°ìÈ¯¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤â£µ£³¡¦£´¥­¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡££²¿Í¤Ï£×£Â£Ã¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤ë£³£°ÆüÁ°¡¢£±£´ÆüÁ°¡¢£·ÆüÁ°¤Î»öÁ°·×ÎÌ¤ò¤¤¤º¤ì¤â¥¯¥ê¥¢¡£