薄暗い天気が続くフィンランドの冬、人々はどんな気持ちで過ごしているのでしょうか？（画像：©️週末北欧部 chika）【漫画】週末北欧部 chikaさんの書き下ろし漫画を読む！コミックエッセー「北欧こじらせ日記」シリーズなどが人気の漫画家「週末北欧部 chika（チカ）」さん。会社員をしながら憧れの国・フィンランドで暮らす夢を温め続け、33歳でついに移住。当初は寿司職人として、そして現在は個人事業主としてフィ