ÊüÁ÷Æü»þ11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë11:45¡Á12:45 ¥²¥¹¥ÈÀèÀ¸µÜ²¼ ·ó»ËÂë ÀèÀ¸ ÊüÁ÷ÆâÍÆº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÃÎÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¡¦¿´ÍýÀï¡ª5¿Í¤ÇÃÄ·ë ¥¹¥¯¥é¥à5¡×·Ý¿Í¥Á¡¼¥à¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢5vs5¤ÇÀï¤¦¿·¤¿¤Ê¥²¡¼¥à´ë²è¡ªµðÂç¥È¥é¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥ÐÈ´¤­¤ä¡¢5¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÉÁ¤¯¤ª³¨ÉÁ¤­¤Ê¤É¡¦¡¦5¿Í¤À¤«¤é¤³¤½À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥²¡¼¥à¤¬¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê£±»þ´Ö¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¤ÎÍ­²¬¤¯¤ó¤â»²Àï¡ª