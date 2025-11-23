¡ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¡ÏÄ®ÅÄ £³¡Ý£± ¿À¸Í¡¿11·î22Æü¡¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¡¢¿À¸Í¤ÏÂç²ñÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ä®ÅÄ¤Ë£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢´¿´î¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤â¥Á¼ó°ÌÁè¤¤¤â±é¤¸¤ë¤â¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤ÎÌ´¤Ï³ð¤ï¤º¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤âÆ¨¤·¡¢ACL¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÀï¤¤¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸Ù¤¤¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Ìµ´§¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¸å¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø°§»¢¤·¤¿¸å¡¢¥³¡¼¥È¤Î¥Õ¡¼¥É¤òÌÜ¿¼¤Ë¤«¤Ö¤ê¡¢¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥í