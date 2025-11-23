女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が24日、第41話が放送される。ヘブン（トミー・バストウ）と錦織（吉沢亮）は、知事（佐野史郎）に案内されて月照寺を訪れていた。そこに、知事の娘・リヨ（北香那）が現れる。東京の女学校で英語を学んだリヨは、ヘブンと積極的にコミュニケーションをとり、錦織と知事は蚊帳の外に。数日後、女中仕事