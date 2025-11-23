¥Ï¥ï¥¤¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é¡Ê57¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤«¤é¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´¥ÇÕ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡×¤Ä¤ó¤¯¡é¡õ¸µ¥â¥Ç¥ëºÊ¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¤òÁ°¤ËÉª¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°2¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÆü¥Ï¥ï¥¤¤ÏÅÚÍËÆü¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡Ø