韓国とベトナムの合作映画「母を捨てに行きます」に特別出演した俳優のチョン・イルが、ノーギャラで出演したことを明かした。 【写真】ベトナム＆韓国 合作映画「母を捨てに行きます」キービジュアル 同作は、街の理髪店で働きながらアルツハイマーを患う母・レティハンを1人で養う男・ファンが、韓国にいる一度も会ったことのない兄のもとへ、母親を連れていくというストーリーだ。 チョ