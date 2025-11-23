ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥ê¥æー¥¶ー¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤«¤éºÆÊÔÀ®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Èー¥êー¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë±ÑËã¤Ë¤Ï°ì¤ÄÇ¯¾å¤ÎÉ×¤¬¤ª¤ê¡¢»°¿Í¤Î»Ò¶¡Ã£¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¡¢¤¢¤Î½÷À­¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï――¡£É×¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¡¦°½Î¤¤ÎÊü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡¢±ÑËã¤Î·ì¤¬Ê¨Æ­¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔÎÑ¤Î»ö¼Â¤òÃª¤Ë¾å¤²¡¢¹ÀÂÀ¤¬ÉÔÎÑ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï±ÑËã¤¬°­¤¤¤ÈÇÍ¤ë°½Î¤