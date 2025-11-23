¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¡Ê33¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê40¡Ë¤Î¥×¥í°Õ¼±¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¥ê¥ª¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¡ØPlanet Football¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï40ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âÆÀÅÀ¤òÎÌ»ºÃæ¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï11»î¹ç¤Ç10¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ç¤â¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤­¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯